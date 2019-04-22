2020總統大選一份最新民調出爐，顯示在藍綠白「三腳督」的戰局下，國民黨不論是韓國瑜或郭台銘，都有機會與台北市長柯文哲，和民進黨的蔡英文或賴清德相抗衡，但韓國瑜的勝算更高於郭台銘。而在三腳督的情況下，民進黨都居第3。

該份《聯合報》最新民調，若國民黨由韓國瑜出馬、和柯文哲、民進黨蔡英文競逐，韓36%、柯26%、蔡20%。若國民黨改由郭台銘出戰，郭31%、柯27%、蔡20%。

若國民黨由韓國瑜和柯文哲、民進黨賴清德車拚，韓36%、柯26%、賴21%。國民黨改由郭台銘和柯文哲、賴清德PK，郭30%、柯28%、賴22%。

從該民調發現，國民黨韓國瑜或郭台銘出馬，都能使柯P邊緣化，柯的支持度由去年底的逾4成降到2成7左右。蔡英文雖聲勢有起色，但在「三腳督」的情況下，民進黨還是多處於落後態勢。從民調進一步分析，韓國瑜凝聚藍營支持者力道略高於郭台銘。「三腳督」韓國瑜都能獲得近7成藍營選民力挺，而挺郭台銘的則低於6成，不過在吸引泛綠選票方面，郭台銘則略勝韓國瑜一籌。

(中時電子報)