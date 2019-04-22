高雄壽山動物園響應世界地球日，21日舉辦野餐活動及「截尾獼猴」教育推廣。（柯宗緯翻攝）

為響應4月22日世界地球日，高雄壽山動物園於21日舉辦4月主題動物「臉紅不代表害羞─截尾獼猴」教育推廣活動，充滿知識的小學堂，向小朋友介紹截尾獼猴的習性，另也以輕食教室指導野餐輕食料理，增進親子互動及落實生態環境保育概念。

壽山動物園主任莊絢智指出，是世界地球日，全世界都以不同方式宣導和實踐環保觀念，動物園舉辦「臉紅不代表害羞」教育推廣活動，介紹來自東南亞的截尾獼猴，強調其暗紅色臉頰，加強小朋友的印象，同時配合小學堂介紹，讓大小朋友認識這種可愛的靈長類動物。

另外，首度於壽山動物園舉辦的「輕食小教室」，帶領小朋友利用無煙無油的食材，親手捏製營養美味飯糰，簡單材料把自己餐盒點綴成最有創意美味便當，小朋友都很開心能親身響應世界地球日，盼帶動大小朋友野餐趣的風潮，取代到餐廳吹冷氣吃大餐，用最簡單的方式愛地球。

2019壽山動物園彩色動物園兒童創意寫生比賽，將於5月10日在壽山動物園官網及粉絲專頁公布得獎名單，並於5月18日進行頒獎。動物園也說，歡迎喜愛動物的朋友加入「動物愛心認養」行列，共同參與保育工作，讓野生動物不孤單。

(中時 )