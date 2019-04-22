「榕樹下客家菜」飄香一甲子，第三代傳人葉錦年說明自家「客家小炒」用料實在，成為人氣必點美食。（柯宗緯攝）

「榕樹下客家菜」飄香一甲子，其中客家小炒使用苗栗客家菜做法，食材用料大方，成為人氣菜色。（柯宗緯攝）

提到高雄客家菜店，不得不提到這家「榕樹下客家菜」，已經飄香一甲子，迄今傳承三代。原本在長明街台鐵宿舍旁，近年因都更而遷址到六合夜市附近，「客家小炒」是採苗栗客家風味作法，豬油及蔥、芹菜逼出香味，食材一點不馬虎，成為來店必點的招牌菜。

第三代傳人葉錦年現年40歲，他說，阿公及爸爸是苗栗人，當初不好討生活，特地騎車9個多小時到高雄討生活，最後落地生根，在長明街台鐵宿舍旁的榕樹下開路邊攤，再慢慢展店，迄今有63年歷史，他則從國二開始入行，但這行太辛苦，未來不考慮讓下一代接班。

葉錦年說，自家「客家小炒」作法較不同，遵循苗栗道地的作法，進口高檔阿根廷魷魚、手工切的五香豆乾，使用老字號醬油提味，不另外加沙拉油，而以豬肉慢慢逼出豬油及香味，佐以芹菜、蔥，最後再撒上胡椒粉，堅持不加糖及味精，吃得到天然的美味。

「榕樹下」客家小炒，有別於一般市面偏甜，口味雖然偏油、偏鹹，但來店光顧的客人必點，豆乾、魷魚、肉絲嘗來有咬勁，越嚼越香，鹹香鹹香的很好下飯，重點1小盤等於別家的一大盤，CP值相當高。

除了客家小炒外，店內人氣菜色還有高麗菜封、冬瓜封，需要預訂的為白斬雞、白菇雞湯。葉錦年說，多年來人氣不墜原因是用料實在，價格公道合理，顧及消費者荷包，堅持薄利多銷，能凍漲自行吸收就承擔。

店名：榕樹下客家菜

地址：高雄市前金區新盛一街11號

電話：（07）2855868

營業時間：上午11點至下午2點、下午2點到晚上9點（周一公休）

售價：客家小炒小盤＄180元、大盤230元

(中時 )