◎中國時報

●國民黨總統初選辦法在宮廷政治、大老文化的掣肘下，正陷入「挺郭卡韓」的困境，引起黨內中、新世代的焦慮，直言郭台銘的參選明顯是黨高層主導，反觀韓國瑜才是靠基層拱上來，兩者權力來源完全不同，這場「宮廷派」VS.「基層派」的對決，韓國瑜才是最可能成功推動國民黨改造的改革者。

●血染復活節！正逢全球基督徒和天主教徒歡度復活節周末之際，南亞的島國斯里蘭卡首都可倫坡與鄰近區域，從昨天上午到傍晚發生連環爆炸恐攻，包括3座教堂和4家觀光飯店在內共8處地點遭炸彈攻擊，釀成至少207人死亡，超過450人受傷的慘劇。當局認為這是精心策劃的協同性恐攻，目前尚無任何組織或個人坦承犯案。

● 台北市長柯文哲近期頻頻走訪各地，被解讀是為參選2020總統鋪路，但柯至今未表態選不選；前天傳出英系立委暗中力促「蔡柯配」，盼壓制行政院前院長賴清德，柯文哲21日否認傳聞，他強調，副總統是備位，當市長比較能做事情，繼續當就好，外界好奇是否等同表態不選總統，柯僅說，等時間到再講，未正面答覆。

● 2020總統大選，藍綠群雄相爭，台灣民意基金會昨天公布民調，蔡英文總統滿意度34.6％，不滿意度53.1％，顯示蔡的聲望「欲振乏力」，蔡賴相爭，賴的支持度大勝蔡；若與韓國瑜對陣，無論是兩強相爭還是「三腳督」，韓國瑜都贏，蔡英文則是敬陪末座。

◎旺報

●針對大陸正在推行的陸版那斯達克「科創板」，上海台協會長李政宏接受《旺報》專訪時表示，目前科創板最重要的還是如何落實註冊制的問題，如何確實詳細披露科創版上市公司的訊息，將是科創板能否大有可為、台企搶進的主要因素。而上海台協在科創板相關制度、規則完整落實後，將邀請專業人士舉辦講座、分享經驗，輔導台企搶進科創板所能為台企帶來的發展機遇。

●鴻海董事長郭台銘近來宣布投入國民黨總統初選，台灣民意基金會董事長游盈隆21日表示，以目前情況來看，郭的聲勢仍未超越高雄市長韓國瑜。他提出兩個觀察表示，韓的聲勢從去年10月下旬到現在都維持高熱度，反觀郭沒有這樣的背景；據最近國內一兩家調查顯示，郭的聲勢沒有超過韓。整體而言，就目前的時間點，郭的出現在聲勢上沒有超越韓國瑜。

●時下大陸年輕遊客喜愛打卡的網紅景點層出不窮，有著悠久歷史、深厚文化底蘊的古典園林吸引力有下降趨勢。但被譽為「晚清第一園」的揚州「何園」卻逆勢成長，近年還興起一股「研學熱」，走出一條跨越發展之路。在2019年清明小長假的第二天，接待遊客達1.86萬人，創下法定假日入園遊客紀錄。何園火爆原因具體來說，首先是打響「何家千金」的服務品牌。

● 大陸推科創板後，引發各行各業關注，紛紛搶進卡位，到目前為止已有89家業者提出申請。其中電腦通信業拔得頭籌，申請家數領先群倫。彙整這89家準科創板業者的資料發現，估計要吸走897.11億元（人民幣，下同）的資金，平均每家要募資約10億。

◎工商時報

● 晶圓代工龍頭台積電法說會後，原本就以樂觀氛圍為主流意見的外資圈，變得更加積極，麥格理、花旗環球等七家外資對權值王推測合理股價，高居「3」字頭，國際資金加碼台積電亦毫不手軟，過往被認為是股價天花板的300元大關，長線可望變成台積電的地板。

●斯里蘭卡在21日復活節星期日，發生自內戰結束10年來最嚴重的暴力攻擊，至少8起連環爆炸，鎖定教堂與飯店。目前死亡人數已經升至207人，其中包括有35名外國人，另有450人受傷。近年斯里蘭卡已成國際熱門觀光景點，如今發生這起恐怖事件，旅遊觀光業將大受打擊。

●行政院長蘇貞昌21日至新北市視察「捷運環狀線一期工程與北環段規劃情形」時表示，希望環狀線一期能在今年底前順利通車，蘇揆並宣布已核定總經費近1,400億元環狀線二期計劃，此為實現捷運環狀線「虛線變實線」的一大步，也是送給雙北市民的大紅包。

●受限三年用人費率限制的「天條」，加上戰後嬰兒退休潮導致人員流失，國營事業恐鬧「人力荒」，其中財政部旗下土銀、台酒更是首當其衝。土銀工會近日已作出提案，希望行政院同意調整行政院人力資源總處現行規定，根據國營機構面臨市場競爭性質的不同，破除「國營事業用人費率不得逾近三年平均值」的規定。

(中時電子報)