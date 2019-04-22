韓國瑜曾直播聊夫妻相處，對照韓國瑜vs.李佳芬互動。（影/中天新聞CH52）

來看看韓國瑜的不同面貌！但不變的是他真誠回答時展露赤子之心，回顧他當時競選高雄市長時，與立委許淑華開直播，大聊和妻子李佳芬的相處之道，當中透露不少小秘密，今日再拿來對照，讓網友看了直呼：「兩人都是真性情，所以深得民心！」

去年8月時，韓國瑜與立委許淑華開直播，大聊和李佳芬的相處之道，透露當時情人節被問到要怎麼過時，韓國瑜說他跟李佳芬開玩笑說，「我正在拉票與拜票，老夫老妻了！不要再過情人節了，應該要過重陽節比較重要」。韓國瑜還自爆年輕時和李佳芬吵架時，隔天起床後還會耍小孩子脾氣搞冷戰。

當時韓國瑜爆料，旅行的時後，所有重的東西就讓他拿，他笑稱「我跟班運工一樣」幫忙李佳芬。中天新聞將這一段與韓國瑜當市長後出訪深圳，被拍到幫忙李佳芬的畫面時，記者喊說「幫夫人提包包好貼心喔」，韓國瑜聽到這一句話，竟然又小男孩心態玩心大起，問記者要再看一次嗎？韓國瑜一邊說著，一邊再度搶拿李佳芬的包包示範，還高舉著包包說:「這是小菜一碟呀」，李佳芬聽了也被幽默韓式語句逗得哈哈大笑。

不過，韓市長在佳芬姊面前，也會不自覺地只對她露出迷糊的樣子，像是這次出訪美國，韓國瑜都被李佳芬抓包，本來應該好好待在他手中的行李與外套，卻都不見了，韓國瑜還被問得一愣一愣的模樣，也讓李佳芬氣到變臉。許多網友看了都忍不住吐槽，「好有趣！哈哈」、「看到這對夫妻，我自然的微笑了。👍👍👍」、「佳芬姊真的是賢內助～」。

看完韓國瑜與李佳芬的夫妻相處模式，讓許多網友看了紛紛大讚，「沒看過一對政治人物夫妻這樣自在自如的互動，其他大多卡卡...要不就作作」、「兩人都是真性情，唯真不破」、「就是因為跟平民夫妻一樣，所以深得民心！」、「好暖心的一家人，從小地方就可看到韓市長不只愛家人更是愛百姓，所以台灣人民喜歡的是親民總統」、「風趣幽默，又充滿智慧的好先生、好爸爸。現在又是高雄的好市長，台灣人民需要韓總統能幫幫臺灣」。

(中時電子報)