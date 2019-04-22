04/22-04/28｜星座運勢週報。（影/唐綺陽官方專屬頻道Youtube）

劇烈變化的四月，本周將採取新的行動、計畫，進入一種新的狀態。週四冥王星開始逆行，對天蠍座來說也是放緩腳步、回頭檢視過去的時刻，回頭思考哪些地方需要調整，可以成為更佳的狀態，大家對新的變革進行評估，思考事情的價值與意義。

火、木對分在雙子跟射手，影響到出遊的狀況，要注意交通工具及意外狀況發生。

重要星象：劇烈變化的四月份，冥王星逆行，火星、木星對分。

工作注意↓

白羊：工作忙碌有效率，責任落在身上

雙子：擬定新計劃，把自己準備好來應對

處女：按兵不動，先觀察狀況再出手

天蠍：以完美主義的精神，來散發職場光彩

桃花注意↓

金牛：遇到風趣幽默的對象，交新朋友開眼界

獅子：感情應坦誠溝通，不要逞強

魔羯：桃花旺、人脈廣，成為大家矚目的焦點

水瓶：講話要讓對方明白，以免產生距離

財運注意↓

巨蟹：控制花費，理財有自己的想法

天秤：注意安全，交通方面會有大筆支出

健康注意↓

射手：當心腸胃、精神問題及老毛病復發

雙魚：有口福要控管體重，以免造成身體負擔

(中時電子報)