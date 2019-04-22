今天（２２日）鋒面仍位於臺灣北部海面，中部以北有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；今天下半天隨著鋒面逐漸北抬，主要降雨的區域也往北移，降雨強度也有漸弱的趨勢。氣溫方面，今天各地高溫還是２９至３２度；由於前幾天歷經強震，提醒民眾若經土石鬆軟或地質脆弱區域請務必留意坍方或落石。另外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

氣象局說明未來一週的天氣變化(圖/中央氣象局)

經歷上週不穩定的天氣後，氣象局說明未來一週的天氣變化：週二、週三（２３日、２４日）水氣減少，天氣轉趨穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，僅午後東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，另外晨間因環境西南風與陸風輻合影響，中南部地區也有零星短暫陣雨的機率；低溫變化不大，高溫會更高一些。週四至下週日（２５日至２８日）水氣稍微增多，北部及東半部地區有小範圍短暫陣雨，其他地區是多雲到晴午後局部雨的天氣，氣溫持平。

今天宜蘭、花東空品區及澎湖地區空品為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、馬祖地區為「普通」等級。

(中時電子報)