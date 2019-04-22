紅襪對光芒第3戰，手感不佳的林子偉失去了先發二壘機會，農場頭號新人查維茲(Michael Chavis)取代他的位置。查維茲4打數掛零，1次四壞保送，林子偉在延長賽第11局才被換上代守二壘，紅襪在該局以4-3結束比賽，成功橫掃光芒。

總教練柯拉(Alex Cora)原本的計畫是讓林子偉主守二壘，因為查維茲其實是一壘與三壘手，但以現在的情況來說，每一個二壘手的打擊率都太低了，林子偉前役槓龜之後只剩0.111。紅襪只要求一個有火力的人來補缺，決定讓查維茲嘗試二壘。查維茲目前打擊率0.200、攻擊指數0.733算是還能接受。

查維茲去年4月因使用類固醇被禁賽80場，他以前多次通過藥檢，所以他聲稱是誤用藥物引起。無論如何，紅襪不介意這個小問題，只是他們暫時不打算讓查維茲主守二壘，總教練柯拉向波士頓媒體表示，查維茲可以應付例常的二壘傳接球，至於大聯盟等級的守備還需更多磨練。

此役紅襪打到第11局，靠著捕手瓦茲奎(Christian Vázquez)的高飛犧牲打突破僵局，取得近期3連勝。接下來紅襪要回到主場對老虎4連戰。

(中時電子報)