網路臉書近日流傳，警方發出警示訊息指稱，台中市大里圖書館附近，有名男子身上攜帶刀械，疑似在找落單女學生，呼籲民眾小心，引發恐慌。霧峰分局22日表示，已找到該男子，他身上並無帶刀，男子供稱，因擔心被毆打，才帶水果刀上街。警方並澄清，未發警示訊息，請民眾不要過度緊張。

網路臉書近日流傳1則「請家長及孩子注意」留言，並經網友轉貼，引起大里地區民眾恐慌。文中指稱霧峰警分局發出提醒訊息，台中市大里圖書館附近，包括青年高中至軟體園區範圍內，出現1名男子身上攜帶刀械，疑似在找落單女學生，並附上該名男子照片，呼籲民眾小心。

針對此事，霧峰警分局表示，18日下午接獲民眾報案，有男子帶刀出沒，警方循線調查，已找到這名男子，男子在圖書館外出沒，但他身上並沒攜帶刀械。男子向警分供稱，他因擔心被人毆打，日前才會帶水果刀上街。

警方指出，由於男子並沒有犯罪行為，警方只能口頭警告他不要做出違法情事。另外，警方澄清，並沒有以分局名義發訊息提醒，希望民眾不要過度緊張。

(中時 )