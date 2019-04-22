前3戰陷入低潮的「浪花弟」克雷湯普生，今天在客場首節前7次出手全部命中，單節攻下17分，全場飆進32分，杜蘭特貢獻33分，「杜克聯手」率領衛冕軍勇士113比105擊敗快艇，季後賽首輪取得3比1聽牌優勢。

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勇士首節攻下32分，其中17分就是來自於克雷湯普生的手中，取得8分領先優勢，快艇在二、三節靠著菜鳥亞歷山德、賈林納利等人的反攻號角下追回失分，落後3分的狀態下來到關鍵第四節。

克雷湯普生與杜蘭特強勢聯手，最後1分53秒杜蘭特投進三分球，勇士將差距擴大至111比100，勝負底定，輸掉首戰後拿下3連勝，第五戰將回到甲骨文球場，如無意外應可順利闖過首輪。

杜蘭特33分、7籃板、6助攻，克雷湯普生32分，6顆三分球，史提芬柯瑞14投僅中3，手感欠佳，但仍有12分、10籃板、7助攻，卓雷蒙格林10分、9籃板、5助攻。

(中時電子報)