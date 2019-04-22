高雄市長韓國瑜日前重砲批評台灣軍隊無軍法，增加國防預算無濟於事，甚至用「太監穿西裝」來比喻國軍現況，遭總統蔡英文以三軍統帥身份，要求韓把這句話收回去。對此，作家苦苓說小英這樣一個既沒有高度又沒有智慧，只顧著搶版面的三軍統帥，才是「國防設備」裡面最弱的一環。

韓國瑜日前重砲批評台灣軍隊無軍法，增加國防預算無濟於事，甚至用「太監穿西裝」來比喻國軍現況，此話引起爭議。蔡總統深感不滿，認為自己身為三軍統帥，要嚴正告訴曾經是職業軍人的韓市長，「他必須把這句話收回去」。

對此，苦苓說「軍事審判法」和「陸海空軍刑法」等軍法從未廢除過，只是在洪仲秋案發生之後，立法院修改法規：在承平（沒有戰爭）時期，軍人犯法不再由軍事法庭審理，而是由各級法院來審理，而這些平民法官審理的依據，仍然可以用「陸海空軍刑法」，可見軍法非但沒有廢除，且繼續使用。

苦苓說韓國瑜做一個退伍老兵，居然不知道軍法和軍事審判的差別，只因為平時不再用軍事審判，就誤以為軍法已經廢除，還說這樣會影響戰力、買再多武器也沒有用。苦苓也直言蔡總統更糟糕，他說小英應該很明確告訴大家「我們只有在平時不開軍事法庭，但是我們審判軍人依據的還是軍法，軍法從來也沒有廢除過，所以我們國軍的戰力也絲毫不受影響，韓市長顯然是弄不清楚狀況」，結果小英竟傲慢的說她是三軍統帥，要求韓把這句話吞回去。

苦苓說蔡總統沒有糾正韓國瑜的錯誤，也沒有讓全國民眾了解軍法其實沒有廢除。他說這樣一個既沒有高度、又沒有智慧、只顧著搶版面的三軍統帥，才是「國防設備」裡面最弱的一環！

(中時電子報)