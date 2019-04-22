上賽季例行賽首戰就受傷報銷的戈登海沃德，本季例行賽淪為替補角色，但他沒有放棄，今天從板凳出發9投7中，攻下全隊最高20分，率領「綠衫軍」塞爾提克110比106逆轉擊敗對手，4比0橫掃溜馬，成為第一支晉級次輪的球隊。

ARE YOU KIDDING, KYRIE?! pic.twitter.com/6juhfZYM6X — Taylor Snow (@taylorcsnow) 2019年4月21日

這是塞爾提克自2011年來第一次在季後賽首輪直落四輕取對手，當家一哥厄文與中鋒荷福德兩人的手感都不理想，合計32投僅中8，25%的投籃命中率，導致首節落後2分的塞爾提克打得非常辛苦。

決勝第四節雙方你來我往互有領先，此時戈登海沃德挺身而出，先完成三分打，然後又砍進兩記三分球，連拿9分幫助塞爾提克在剩下1分04秒取得102比92的10分領先優勢，沒想到溜馬開始絕地反擊，連續飆進3顆三分球，但為時已晚，最終仍在主場以4分之差飲恨吞敗遭到淘汰出局。

海沃德是塞爾提克能夠在睽違8年之後首輪橫掃對手晉級的最大功臣，厄文賽後受訪時表示，海沃德不僅在進攻端做出了極大貢獻，而且還是替補席上的領袖人物，他是球隊的英雄。

除了海沃德外，塔圖18分、8籃板，荷福德14分、12籃板、5助攻，厄文14分、7助攻，傑倫布朗13分、6籃板。

溜馬在歐拉迪波受傷報銷之後全隊少了靈魂領袖，例行賽最後階段沒能搶到首輪主場優勢，最終只能草草的結束整個賽季。

(中時電子報)