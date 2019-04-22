日前有4名乘客搭國內某廉價航空，不顧違反航空公司規定，逕自帶酒上機大聲喧嘩，讓一旁目擊乘客看傻眼，怒拍下4名乘客PO網，要眾網友評評理，貼文一出引爆眾人怒火，紛紛怒轟「丟台灣人臉！」

一名網友在《爆料公社》發文，表示搭國內某廉航目睹4名乘客的誇張行徑，這4人不僅不顧其他乘客觀感，在機上大聲聊天，打擾眾人安寧，還違反該間廉航禁帶外食規定，偷帶2罐威士忌上來喝，儘管機組員勸說2、3次，4名客人仍不予理會，準備下飛機還將腳直接踏上椅子上，引起眾人觀感不佳。

「坐你們前後跟旁邊的真倒霉！」，原PO怒轟4名客人在機上動來動去一直講話，吵到前面的乘客不斷回頭觀望，還是繼續喧嘩，貼文一出也點燃眾多網友怒火，留言「飛機出事 來不及逃生就是因爲他」、「航空公司要確實罰款，維護大部分善良誠實的乘客權益」、「這種有可能害到別人安全」、「搭機是一場賭博，除了飛航安全外，還要祈禱不要遇到沒水準的乘客」、「沒品的乘客和蟑螂一樣～超多的！」。

也有網友質疑，「廉航上不能喝酒？一般航空不是會有紅酒、啤酒供應？」，根據該間航空公司官網注意事項，特別註明除了沖泡牛奶及服藥外，請勿攜帶飛機販售以外的外食上機。

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(中時電子報)