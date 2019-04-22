杜陳映性愛影片外流，對象是閨密老公。(圖／翻攝自IG)

越南一名藥劑師杜陳映（Trâm Anh），外型甜美加上身材火辣，去年參加選秀節目後瞬間爆紅，不過近日網路上卻流傳她的全裸性愛影片，而更讓人震驚的是，她床戰的對象竟是閨蜜的老公，令外界相當震驚。

據網路流傳的2段共9分多鐘的影片，男女主角全裸入鏡，期間變換多種體位激戰，網友透過女主角身上的痣，判斷就是杜陳映，而她曾在訪談時透露有個澳洲籍越南裔男友，原本以為是兩人交往時拍下的，不過後拍挖出她床戰對象竟是閨密的老公。

當時閨密結婚時，杜陳映還擔任伴娘，合照時她就站在新娘身旁，透過照片才知道男主角是當時的新郎，消息曝光後震驚外界，而杜陳映沒有做出否認，只將Facebook和Instagram關閉，因為此事件，她參與拍攝的電影受到影響，對此，她鄭重的向導演道歉，但依舊沒有回應性愛影片事件。網友看後都紛紛痛罵她太過份，「真的是好閨密，老公都歸me」。

(中時電子報)