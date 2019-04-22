國民黨2020總統大選黨內初選，被外界形容為「宮廷大戲」。許多韓粉認為國民黨有人趁高雄市長韓國瑜訪美，在背後捅他一刀，操作鴻海董事長郭台銘出來參選。目前「非韓不投」的基層聲音十分高，國民黨桃園市議員詹江村用金庸小說中「葵花寶典」名言「欲練此功，必先自宮」，並加上讀者戲謔補充的下半句「就算自宮，未必成功」，真實形容國民黨目前尷尬處境。

自從鴻海董事長郭台銘宣布加入國民黨黨內初選後，高雄市長韓國瑜處境變得十分尷尬。藍營民代與韓粉也開始分裂，一部份認為郭台銘也是不錯的人選，可成功為韓解套留在高雄拚市政。但也有許多韓粉十分激動喊「非韓不投」，藍營民代抗議電話接不完。甚至有男子特地請假三天，到高雄市政府絕食抗議，希望韓國瑜出面參選總統。

即使郭台銘最終贏得黨內初選，2020也非穩操勝算，不僅原本偏綠的韓粉支持者不會投國民黨，就連原本深藍的支持者，也有不少在網路上揚言轉投柯文哲或不出門投票，要藉此教訓卡韓的國民黨。

一位住台北的蔡姓退休員警表示，家人中有支持藍營也有支持綠營的，如果韓國瑜出面參選，會都投韓國瑜。但韓國瑜若不選，他們會全部轉投柯P，絕對不投國民黨。他說，如果不是韓國瑜出馬，最後是其他人當選執政也沒關係，「反正情況再爛就是這樣子了!」

國民黨桃園市議員詹江村，也在臉書引用金庸小說《笑傲江湖》中，一部武林神功秘笈「葵花寶典」的名言，來形容國民黨目前尷尬處境。他說「欲練此功，必先自宮」；「就算自宮，未必成功」。

在小說中，若要修鍊「葵花寶典」，第一條要求就是「欲練此功，必先自宮」。目前國民黨若要成功推出其他候選人，就代表韓國瑜不會出馬參選，這結果會自傷幾成支持者難以估計。而金庸讀者搞笑加上的後半句「就算自宮，未必成功」，也十分寫實的道出國民黨推出非韓候選人的尷尬處境。

(中時電子報)