許多長輩有腰痠背痛、肩頸痠痛等症狀時，習慣使用止痠痛藥膏或是痠痛貼布緩解不適；不過，痠痛藥膏可能導致身體累積過多的水楊酸，造成中毒！任何藥品都可能因為錯誤用法而造成傷害，民眾塗抹藥膏或者是貼痠痛貼布時，應有所節制。

衛服部南投醫院藥劑師曾惠敏表示，日前有1名田徑選手突然猝死，經解剖後發現他疑似是使用了大量的痠痛藥膏，導致身體累積過多的水楊酸，造成中毒而死亡；其實，任何藥品都可能因為錯誤用法而造成傷害，正確使用才能確保安全。

曾惠敏說，市售痠痛貼布主要分成中藥和西藥兩大類，中藥貼布可能含有冬青油（水楊酸甲酯，消炎止痛作用）、辣椒素（貼了會有熱熱的感覺）、薄荷（清涼感）等成分；西藥貼布成分通常為非類固醇抗發炎藥，具消炎止痛作用。

曾惠敏藥師表示，如果是落枕、肌腱發炎、肌肉拉傷、肌肉挫傷或跌打損傷等所導致的痠痛，當症狀發生不久且輕微時，痠痛貼布可以達到輔助緩解的效果，但若使用2至3天後，仍沒有改善，建議就醫接受診療。

此外，痠痛貼布與藥膏使用時，應避開有傷口或皮膚患有濕疹的地方，避免傷口惡化或被感染，而且不要貼超過6小時，避免產生紅腫癢現象；每次只使用1種貼布，不要併用多種，避免過量經皮吸收作用全身，增加腎臟負擔等副作用。

(中時 )