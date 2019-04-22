烏克蘭21日舉行總統大選第2輪決選，出口民調在台灣時間22日凌晨公布，顯示41歲的政治素人、喜劇演員澤倫斯基囊括超過70%票數，大贏現任總統波洛申科，烏克蘭確定變天，不過競選期間澤倫斯基都未提出任何明確的政策，外界也相當關注他將如何處理與俄羅斯之間的問題。

烏克蘭確定變天！在第2輪決選出口民調出爐後，現任總統波洛申科已承認敗選，政治素人喜劇演員澤倫斯基將成為新總統。

烏克蘭總統大選第2輪決選出口民調出爐，喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）以73.07%的得票率大勝現任總統、有「巧克力大王」之稱的波洛申科（Petro Poroshenko），波洛申科此輪投票獲得24.58%得票率，投票率為62.07%，他已經宣布敗選，烏克蘭確定變天。

澤倫斯基在出口民調公布後，開心對支持者表示：「我永遠不會讓你們失望。」他還說，雖然目前還未正式就任，但他要以烏克蘭公民的身份向所有後蘇聯國家喊話：「看看我們，任何事都有可能發生！」

如果出口民調的數據正確，那麼澤倫斯基將接下5年總統任期，官方結果將在當地時間21日晚間揭曉。

英國廣播公司（BBC）分析，一個有5年總統歷練的政壇老將對上政治經驗根本是一張白紙的素人，大選結果對現任總統波洛申科來說無疑是一大「恥辱」。

3月31日烏克蘭大選進行第1輪投票，最終波洛申科以15.95%、澤倫斯基以30.24%得票率雙雙擠進最終回決選，不過在此輪投票中，波洛申科只比上一回多拿下9%選票，澤倫斯基則是大舉進帳45%選票。

澤倫斯基是烏克蘭喜劇演員，在長青政治喜劇「人民的公僕」飾演烏克蘭總統，現實人生猶如劇情翻版，劇中他靠著打擊貪腐的形象獲得高人氣，現實中他也喊出要消滅貪腐的口號。

不過澤倫斯基競選期間都未給出明確的政策方針，也讓外界質疑他將如何處理與俄羅斯的關係，此外批評者也認為他和烏克蘭億萬富豪柯羅莫伊斯基（Igor Kolomoisky）的關係過於緊密，未來能否不受影響也備受質疑。

(中時電子報)