運動家中外野傳到內野的神奇雙殺。（運動家臉書）

運動家22日演出史上最狂雙殺，主角是中外野手羅瑞亞諾(Ramon Laureano)，他在牆邊飛身沒收了一支全壘打，藍鳥跑者悻悻然回到一壘，但是羅瑞亞諾仍不顧一切往回傳，結果暴傳到外野，跑者趁機奔二壘，沒想到運動家捕手把球撿起，及時傳向二壘完成了「雙殺」，令人嘆為觀止。

這次神奇守備把藍鳥赫南德茲(Teoscar Hernandez)的兩分炮變成了兩出局，而且是罕見的8-2-4雙殺(中外野-捕手-二壘手)。不過這筆帳應該要算在藍鳥史莫克(Justin Smoak)的跑壘誤判，他乖乖留在一壘就沒事了。羅瑞亞諾守備素來凶狠，再遠的跑者都不放過，他季初接連兩戰用雷射肩收拾了紅襪跑者。

運動家捕手杭德利(Nick Hundley)的帥氣傳球也可記功一筆，可惜他們還是輸給藍鳥1分，藍鳥藉著安打與史莫克的兩分炮一路領先，終場5-4擊敗運動家。

(中時電子報)