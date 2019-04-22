波音公司在南卡羅來納州的北查爾斯頓（North Charleston）設廠，號稱是技術最先進的製造中心，用來打造最尖端的787型夢幻客機（Dreamliner）。但國外媒體報導指出，該廠區員工踢爆這10年來製造過程滿是缺陷、品管粗劣，監管不佳，恐影響飛行安全，對此，波音公司表示「報導偏頗，描述不實」，卻拒絕媒體參訪。

據《紐約時報》20日報導，在檢視數百封波音公司內部電子郵件、文件及聯邦政府紀錄，並訪問了十餘位現任和離職的北查爾斯頓廠區員工後發現，波音重視生產速度更勝品質，員工表示，製造過程有許多紕漏、飛機內常殘留危險碎片，而且員工也面臨不得通報違規的壓力，技術人員克萊頓（Joseph Clayton）表示，「我曾告訴太太，永遠不考慮搭夢幻客機，這單純是安全考量。」

報導指出，在波音任職近30年的前品質經理巴內特（John Barnett）透露，他曾在多架飛機的飛行控制線路旁發現一堆金屬物殘留，若這些尖銳碎片刺穿管線恐釀成悲劇，巴內特表示，身為波音品質經理，是防止乘客遇上失事前的最後一道防線，卻說到「北查爾斯頓出去的飛機，還沒有一架讓我願意寫上自己名字並且保證安全無虞」。

對此，波音公司20日向員工和美國有線電視新聞網（CNN）發出聲明，聲稱一切遵行相關法規指令，不影響飛安，波音787計畫總經理札貝克（Brad Zaback）表示，「紐時報導內容偏頗，對這項計畫和波音團隊有不實描述」，不過札貝克拒絕邀請紐約時報參訪該廠，並強調品質是波音的基石。

(中時電子報)