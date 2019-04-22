勇士今天在客場逆轉擊敗快艇，「浪花弟」克雷湯普生與杜蘭特兩人功不可沒，克雷湯普生還成為隊史第二人。克雷湯普生賽後受訪時表示，我們不會讓火箭等太久。

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勇士目前3比1聽牌，如無意外應可順利晉級，而次輪對手火箭同樣是3比0領先爵士，有可能直落四橫掃對手，搶在勇士之前過關。

克雷湯普生說的這句話已經非常明顯，那就是勇士在第五戰回到主場甲骨文球場之後將全力拿下勝利，然後將槍口直接瞄準3連霸路程中最強勁敵。

勇士去年就是在西區決賽遭遇火箭的強橫阻攔，當時打完前5場2比3落後，保羅受傷第六與第七戰無法出賽，勇士最終才得以4比3驚險過關，總冠軍賽4連勝擊潰詹姆斯領軍的騎士，導致詹姆斯在去年夏天決定離開克里夫蘭進而加盟洛杉磯湖人。

克雷湯普生今天攻下32分，生涯季後賽突破2000分大關，成為隊史第二人，而隊史第一人正是史提芬柯瑞，「浪花兄弟」是勇士最閃亮的招牌。

(中時電子報)