股神巴菲特為億萬富豪，他不只擅長投資，也懂得用簡單方式與年輕人分享生活經驗及智慧，他用車輛比喻，跟年輕人說，人一輩子只有一個身體及心靈，若年輕時不好好照顧，就像車子一樣逐漸生鏽，等到40或50歲，哪裡也去不了。

《聯合新聞網》根據《CNBC》報導，巴菲特以車子為例說，若人一輩子只能擁有一部車，「你大概每次開車前都會閱讀4次操作手冊，或將車停放在車庫，時時保護好這輛車，並且按需求更換兩次機油。若車子有哪裡稍微生鏽，你會立刻解決，以免生鏽範圍擴大，因為你知道這輩子只能擁有這輛車。」

巴菲特說，人一輩子只有一個身體及心靈，若年輕時不好好照顧，就像車子一樣逐漸生鏽，等到40或50歲，就會像這輛生鏽的車，哪裡也去不了。愛喝可樂，吃漢堡、薯條的巴菲特2007年即跟CNBC說，醫生告訴他「必須吃地更健康或者開始運動」，他選擇運動，因為「做運動付出的犧牲比較少」。

(中時電子報)