交通部2月底預告修正《汽車運輸業管理規則》，要求小客車租賃業需以1小時作為收費標準，昨日網路叫車平台號召數千人至凱道抗議。對此，交通部政務次長王國材表示，只要Uber司機取得計程車車牌、申請計程車客運服務業、取得駕駛執業登記證，就可合法營運，呼籲Uber應帶領1萬名的司機走向合法，也強調該法為現有規定，無轉彎問題。

立法院交通委員會今日邀請交通部政務次長王國材列席報告並備詢。針對昨日代僱駕駛上凱道抗議一事，王國材說，本月9日、17日、19日都分別邀請Uber、小客車租賃業全聯會、代僱駕駛自救會進行商討，表達交通部願意輔導Uber走向合法。

王國材說，只要Uber司機取得計程車車牌、申請計程車客運服務業、取得駕駛執業登記證，就可合法營運，交通部將協助申請計程車客運服務業、媒合計程車牌照、輔導Uber駕駛考執業登記證等。

王國材表示，修法只是將現有的法條以專法寫明，過去就已規定租賃車須以時、以日計費，但Uber加入租賃車後，卻以分計費、巡迴攬客，是計程車的營運模式，很明顯已不合法。

王國材指出，目前尚有約1.8萬計程車牌照可釋出，計程車公會也願意協助，將足以容納Uber的1萬名司機，他再次呼籲，Uber若要永續經營，就須遵守我國法律，且Uber帶來這1萬名司機，就應負責將他們帶往合法方向。

另外，外界質疑交通部大動作修法是擔心得罪10萬名計程車司機，王國材澄清，沒有得罪選票課題，只是依據現有法規來看，有人不遵守遊戲規則，交通部沒有理由不站出來。

(中時 )