《自由時報》今日報導指出，陸委會主委陳明通表示，兩岸關係可考慮建交或歐盟模式，對此陳明通今早3點補充說明表示，政府沒有討論過這個事情，也沒有這個政策，專訪討論的是主權國家的地位與民主憲政體制不能作為政治協商議題；同時任何談判不能有前提；至於裡面所提到的，過去這個社會有人有這樣的說法，我們尊重這樣的看法。

該報導指出，陳明通表示，只要不涉及消滅我方國家主權地位或自由民主憲政秩序，其實還是有許多可能性，例如歐盟模式、獨立國協模式，或建交成為更緊密的盟邦，如「兄弟之邦」等，如何而可能，有賴大家發揮集體智慧去創造，並尋求社會的共識。

對於今早媒體追問，自己的看法？陳明通強調前述三點，並說「社會之前有人提過，你們都知道是誰提過」，而個人沒有這個想法。媒體再問，現在拋出來是否代表認同，或是認為建交不太可能，陳明通再度強調，只是舉例社會有這樣的看法，該專訪的標題不是他的意見，本身沒有討論過這個東西，也不是政府的政策，最重要的是要捍衛國家主權與民主憲政體制，不能設為談判議題，談判不能作為政治前提。這是別人講過的例子，我們尊重。

至於鴻海董事長郭台銘在大陸的富士康公司設有共產黨支部？陳明通回應，發言人已回答過；對於蔡英文總統與郭台銘討論「中國式民主」一事，陳明通對此指出，最重要的是沒有主權、沒有尊嚴，我們民生可想而知。

對於綠委想將對岸設為敵人，陳明通指出，現在修法在內亂外患裡面，確實有把敵人放進來，是以陸海空軍刑法的概念用進來的。而有立委認為提高政治協商的門檻太高，陳明通表示，主權國家地位必須去捍衛，這是禁區，而服貿協議會有另一套系統處理。

(旺報 )