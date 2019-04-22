2020總統大選，「非韓不投」聲浪頻傳，更有韓粉到高雄市府前絕食靜坐，請求高雄市長韓國瑜選總統。對此，前國民黨立委孫大千也點出「非韓不投」這句話所代表的幾個意義。有網友暖心回文表示「唯一支持韓市長選總統，如果韓市長決定坐鎮高雄，明年總統選舉那天，帶全家人去高雄遊玩，幫韓市長拚經濟」。

國民黨2020總統初選被指卡韓，韓粉喊出「非韓不選」口號。新北市議員葉元之指出，郭台銘宣布參選後，基層分裂十分嚴重，「非韓不投」的聲浪非常大，他認為黨中央的說法不宜再變來變去，籲黨中央應儘速徵召韓國瑜，平息紛爭，全黨團結定於一尊。

孫大千在臉書表示，「非韓不投」這句話所代表的幾個意義，包括一、「選人不選黨」的時代正式來臨。二、投票不為藍綠，只為自己的未來。三、把韓國瑜當成基層庶民的代言人。四、這是台灣的「草根力量」的大聲怒吼。五、相信只有韓國瑜能夠翻轉台灣，改革政治。

對此，網友留言表示「唯一支持韓市長選總統，如果韓市長決定坐鎮高雄，明年總統選舉那天，帶全家人去高雄遊玩，幫韓市長拚經濟」、「韓國瑜贏的機會大於郭，如果韓贏的機會小於郭，非韓不投的聲音不會這麽大」、「沒有韓市長其他人投不下去」、「終結權貴，改造國民黨，改革的衝鋒號已經響起，從基層衝向中央」、「肯定韓國瑜會翻轉台灣」、「投票不爲藍綠，只為台灣百姓的未來」。但也有網友持不同意見，並表示「非韓不投這些人有可能本來就是中間選民，所以喊非韓不投很奇怪嗎？」、「非韓不投大概10-15%」。

(中時電子報)