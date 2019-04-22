「快來救我兒子，我兒子要自殺啦!」，家住台東成功鎮的阿成(化名)， 日前因經濟財務上的問題而與父親發生爭執，在一時情緒失控下竟在住處吞下8顆安眠藥企圖尋短，在家屬緊急撥打110 請求協助後，警消立即趕赴現 場，進入後發現阿成一動也不動的躺在床上，經與醫護人員緊急將該名男子 送往台東署東醫院成功分院急救後，無生命危險，即時阻止憾事發生。

台東縣警察局成功分局，日前接獲1名母親報案，宣稱自己的兒子因財務困難與父親發生爭執後，竟在住處吞下8顆安眠藥企圖尋短，分局獲報後立即通報轄區忠孝派出所與 119 救護人員前往。

當時正在執勤的派出所警員孟祥榮在接獲通報後立即趕赴現場，發現阿成一動也不動的躺 在床上，立刻與 119 救護人員將阿成緊急送往成功分院進行急救，所幸並無生命危險。

據家屬表示，阿成的精神狀況不佳，平時與家人也相處不融洽，前晚又 因缺零用金花用與父親發生口角，於是憤而飲酒且吃了 8顆安眠藥後入睡，殊不知至隔早阿成仍一覺不醒，嚇得急忙報警。家屬十分感激成功分局的警員與成功分院醫護人員救援，挽回兒子寶貴性命。

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