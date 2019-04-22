詐騙集團以「女軍官」照片在網路以「假軍官，真詐財」手法向李男詐騙。（陳淑芬翻攝）

網路「假軍官、真詐財」案層出不窮，常見「帥氣男軍官」騙愛詐財，但熟男也要小心，「女軍官」也可能是愛情騙子。55歲李姓男子與「美國女軍官」（Lee）大談網路愛情，為取得「美國女軍官」寄給他，卻卡在土耳其的百萬美金的愛情包裹，還向友人借美金2900元，到銀行要匯款作為運費，經警方苦勸1小時，才讓李男從愛情夢裡醒來。

保安警察第七總隊第一大隊警方接獲通報，雲林台灣銀行斗六分行在4月16日上午，出現1名男子臨櫃辦理匯款，過程不斷低頭滑手機，舉止相當可疑，而前往關心瞭解。

李男說，他在網路認識1名自稱美國華裔支援聯合國派駐中東的李姓「維和部隊女軍官」（Lee），兩人在網路甜言蜜語，「女軍官」表白已厭倦打仗的生活，今年5月就要退休，已把軍旅所存下來的美金100萬元，用包裹寄來台灣，要委託他先代為保管，她退伍後，就會來台灣與他相會。

隨後，李男接到快遞公司通知指稱，包裹因故卡在土耳其，必須先繳交運費美金2900元（約台幣9萬餘元），才能放行。李男不疑有他，因自己經濟狀況不佳，還急著向朋友借錢，深信只要匯出運費，收到百萬美金的愛情包裹後，可與「女軍官」共度美好生活。

6名保七員警不斷苦勸李男，該事件是典型網路愛情詐騙案，他只要將款項匯出去，詐騙集團會再以其他手法一騙再騙，恐怕他會負債累累，經警方動員6名員警接力勸說1個小時，李男才明白原來一切都是空。警方及時攔截詐騙案，並將相關資料送交轄區斗六派出所進一步追查。

(中時 )