台中市警察局第六分局永福派出所等四名員警及熱心民眾協力破窗驚險救援，救回貨車駕駛寶貴生命。（盧金足翻攝）

台中市警察局第六分局永福派出所警員梁瑛泓擔服交整勤務途中行經西屯區國安一路時，聽到「碰」一聲，發現24歲姚男駕駛貨車沿國安一路往下行駛，疑為閃避巷口衝出車輛，擦撞路旁2部汽車而造成翻覆，姚男在車禍翻覆當下失去意識，所幸在永福派出所等四名員警及熱心民眾協力破窗驚險救援，救回寶貴生命。

警方指出，姚姓駕駛開著貨車，沿西屯區國安一路往下行駛，疑為閃避巷口衝出車輛，擦撞路旁2部汽車而造成翻覆，翻覆的貨車駕駛陷入昏迷，汽油漏了滿地，生命跡象逐漸衰弱，附近民眾驚呼趕快救人，與死神拔河十萬火急的情況下，員警梁瑛泓果斷地使用警棍與民眾協力破窗，將年輕的生命從鬼門關前救回來。

員警將意識昏迷及全身癱軟的駕駛拖出車外，梁員迅即請求巡邏網支援，在警員李大衛、張凱倫及巡佐李進吉妥善照護下，駕駛逐漸恢復清醒，並送往中港澄清醫院醫治

附近民眾指出，看到姚男駕駛公司貨車沿國安一路往下行駛，疑為閃避巷口衝出車輛而擦撞路旁2部汽車而造成翻覆，警方針對車禍確切車禍原因，還要進一步釐清車禍原因及肇事責任。

馬路如虎口，駕駛人稍不注意將造成多個家庭的破碎，警方呼籲，駕駛人駕駛汽車應遵守道路速限，變換車道時更應注意車前狀況，行經路口應放慢速度，否則害人害己。

(中時 )