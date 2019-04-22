在好萊塢動畫《動物方程式》中，動作慢吞吞的樹獺公務員原來喜歡開快車，反差的模樣備受大小朋友喜愛！在台北市立動物園的二趾樹獺家族生產力旺盛，爸爸「小懶」和媽媽「樹葉」從2008年配對來，陸續生下「葉紅」、「葉橙」、「葉黃」、「葉綠」、「葉藍」、「葉靛」及「葉紫」，加上年紀最小的「葉紫」剛滿2個月，彩虹樹獺家族儼然成形。

過去紀錄顯示，「樹葉」都在晚上或清晨生產，等隔天保育員上班時，樹獺寶寶已經乾乾淨淨、安穩地「躺」在媽媽懷中。今年「樹葉」首次在白天生寶寶，保育員近中午發現時，剛開始在媽媽身上沒看到寶寶身身影，一度還以為「樹葉」正在吃寶寶，保育員冷靜下來再次四下搜尋，終於發現爸爸懷裡露出暗褐色的小手，而剛經歷生產的「樹葉」則在清理胎盤補充營養，大家盼望已久的彩虹家族成員「葉紫」終於誕生了。

樹獺約3歲到5歲達到性成熟，懷孕期9個月，每次產一仔，二趾樹獺彩虹家族的大哥「葉紅」今年年初透過動物交換到花蓮兆豐農場，三哥「葉黃」代表家族到即將開放的熱帶雨林館踩點，只有還沒滿3歲的的「葉藍」跟「葉靛」和爸媽生活在一起。

「葉靛」雖然已經滿1歲半，體型和爸爸卻已經不相上下，但還是喜歡抱著媽媽撒嬌。媽媽是小樹獺學習的對象，保育員觀察記錄，「葉紫」除了喝奶時間，抱牠的經常是「葉藍」或「葉靛」。

二趾樹獺是夜行動物，白天都倒掛著休息，一天可以睡15-18個小時，動作雖然慢，但只要緩緩地伸長手臂，不移動也能取得直徑2公尺內的食物，移動非常優雅像在打太極，被封為地球上最慢的動物。

分布在中南美洲的樹獺，在地球已經存活6千萬年，以樹葉為主食，營養低、消化慢，因此樹獺減少活動，不耗費肌肉能量的用爪子鉤在樹上。近年熱帶雨林持續被剷平開發，棲息地嚴重遭受破壞，樹獺賴以維生的樹木越來越少，影響到牠們的生存，保護雨林成為維繫樹獺及其他共域野生動物族群的首要任務。

(中時電子報)