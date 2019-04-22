暴龍今天在客場靠著里歐納德的34分領軍下，107比85徹底擊潰魔術，季後賽首輪3比1聽牌，第五戰回到多倫多，預料將可順利過關，次輪對手應是七六人。

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暴龍在第二節打出30比16攻勢，半場結束取得16分領先優勢，魔術雖在第三節奮勇追趕，但第四節又被來犯敵軍一輪狂轟猛炸之後落後分數來到21分，此後士氣潰敗，最終以22分之差敗走奧蘭多，讓主場球迷傷心哭泣回家。

里歐納德在剩下2分48秒罰進兩球之後，暴龍領先22分，教頭納斯換下了先發主力，整場遭到冰凍了林書豪終於有了上場機會，可惜他出手1次落空，而且還發生3次失誤，留下0分、2籃板的數據，看來他想要再次獲得重用的機會不太高了。

暴龍除了里歐納德外，西亞卡姆貢獻16分、6籃板，諾曼鮑爾16分，伊巴卡13分、8籃板，先發的馬克蓋索、丹尼格林與羅瑞得分都個位數，暴龍依舊大勝而歸。

魔術整場比賽的投籃命中率只有42%，遠遠不如暴龍的53.3%，阿隆戈登25分、7籃板、5助攻，佛尼爾19分。

(中時電子報)