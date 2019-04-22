腕隧道症候群與肘隧道症候群傻傻分不清嗎？62歲婦人因右手肘與小指麻痛無力，開門鑰匙轉不開，以為罹患婦女常見的「腕隧道症候群」到安南醫院就診，安南醫院中醫師診斷卻是「肘隧道症候群」，經過針灸後症狀改善。

6旬婦人為職業保母，工作需要常常用到手肘，手臂麻痛位置是手肘內側往下延伸至手掌內側，一度痛到無法開門，甚至手指夾不住紙張，經過西醫檢查表示要開刀，因為想探尋不開刀的可能性而轉求安南醫院中醫。

這名6旬婦人一直以為自己罹患的是俗稱媽媽手的「腕隧道症候群」，安南醫院中醫師沈珮諠診斷後，認為是尺神經受壓迫的「肘隧道症候群」，經過安排1周至2周的針灸治療與內服中藥活絡筋血，右手肘與手指無力症狀改善。

沈珮諠表示，「肘隧道症候群」會讓患者感到痛、腫脹、虛弱，或是無名指及小指有麻痛感，好發40歲至60歲之間族群，女性患者比男性多。

沈珮諠表示，早期症狀是無名指與小指麻痺、刺痛與肘關節內攝痠痛，若不治療，神經持續受壓迫下，手掌肌肉會開始出現無力與萎縮，影響日常生活的動作。

(中時 )