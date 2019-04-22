潘政琮勇奪傳承者盃冠軍。(轉自美巡賽影片頻道)

潘政琮22日在美國傳承者盃高球賽勇摘冠軍，成為32年來首位贏得PGA冠軍的台灣選手，抱回124萬美元獎金。潘政琮前陣子著迷於老虎伍茲(Tiger Woods)的偉大勝利，妻子林盈君告訴他要加把勁了，成功催出潘的潛力。大賽總獎金690萬美元，潘政琮冠軍126萬美元(約台幣3862萬)甚至超過了里約奧運金牌的國光獎金紀錄(3000萬台幣)。

球王強森(Dustin Johnson)前3輪打完領先，結果在決賽輪崩盤爆出77桿，從第1名變成並列第28名。潘政琮以並列第5進入決賽輪，當時他僅落後強森2桿，最後一輪他1柏忌3小鳥，4輪總計71、65、69、67，總桿數272桿摘下冠軍！

潘政琮說：「美夢成真了，我自幼就在等待這一刻，能在美巡賽獲勝。」這場勝利讓27歲的潘政琮獲得機會挑戰他和妻子夢想中的PGA錦標賽，以及今年總統盃的資格。RBC官網首頁也改成了「恭喜了！C.T. PAN(潘政琮)。」

高爾夫評論《GolfDigest》驚嘆潘政琮的勇猛，他僅排名113名，居然在最後一輪贏過世界球王10桿。他們分析潘政琮在體力方面擁有優勢，因為他沒有打名人賽，也不像大明星那樣忙於應付媒體，始終保持著專注力。主要原因仍是強森自己崩盤，3個柏忌、2個雙柏忌毀了一切，但他們也訝異前面表現平平的潘政琮不知是從何處殺出來的。

其實潘政琮本來不想打的，他在休士頓有別的事要忙，但是林盈君堅持要他參賽。潘政琮也笑了，「要聽老婆的話，老婆永遠是對的。」決賽輪跟潘政琮一樣繳出67桿的庫查(Matt Kuchar)排名第2，前5位選手有3位是地主美國人。

(中時電子報)