坊間盛傳，香蕉與某些食物一起吃可能會致癌甚至中毒，包括馬鈴薯、牛肉、芋頭、牛奶…等，都曾被視為不能與香蕉一起吃的食物，營養師表示，其實有些說法只是網路謠傳的迷思，並沒有科學根據。

根據網路盛傳關於吃香蕉的4大迷思，《Fooding台灣好食材》報導，彰化基督教醫院營養師陳燕華一次解密。

1. 香蕉與牛奶一起吃會致癌中毒？

牛奶營養成分以蛋白質為主，加上水果同時食用並不會造致癌或中毒；此外，香蕉與優酪乳、優格一起也無害。

2. 香蕉與馬鈴薯一起吃會長斑？

皮膚產生斑點的原因，包括陽光曝曬、長期服用某些藥物或使用化妝品不當等，與同時吃香蕉、馬鈴薯並無關連；網路傳言，香蕉與牛肉一起吃會引起胃絞痛的說法，目前也沒有文獻證實。

3. 香蕉與芋頭同時吃會導致腹脹？

一邊吃東西一邊聊天、睡覺時張嘴吞入的空氣，以及未消化的碳水化合物被大腸菌分解而產生的氣體，都會引起腹脹；香蕉及芋頭都含有豐富的纖維，若同時吃會產生腹脹，表示對某些食物特別敏感，是個人體質問題，可避免一次吃太多。

4. 腎臟病患者不能吃香蕉？

香蕉含有較多鉀離子，腎功能下降時，原本具有的留鈉排鉀離子的功能也隨之下降，導致體內容易蓄積過多的鉀離子，形成身體負荷，因此慢性腎臟病患者應盡量減少攝取高鉀食物。

(中時電子報)