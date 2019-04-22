陸委會主委陳明通今日出席立法院內政委員會審查「臺灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第五條之三條文草案」案並備質詢。他表示，北京的兩岸政策很清楚，統一才有和平，去跟大陸簽和平協議，大陸就是要統一，和平協議就是統一協議；他並說，民進黨執政的一天，一定會捍衛主權與這塊土地，而其他的政黨，大家眼睛都很清楚。

立委余天今日質詢陳明通時表示，現在就算修法通過第五條之三的法案，明年1月11日若民進黨輸了選舉，立委少了，是不是有可能該法會再被修法？陳明通表示，這是跨越黨派，讓台灣長治久安的修法。余天詢問陳明通，對於「一國兩制」的看法，陳明通表示，我們是主權國家，幹嘛去接受？怎麼可能去接受這個東西？

余天表示，主委應有責任告訴全台灣民眾了解「一國兩制」與和平協議對台灣的影響，陳明通對此指出，民進黨政府的立場非常清楚，就是捍衛主權與尊嚴，民進黨是很清楚的，其他的政黨大家眼睛都很清楚。

(旺報 )