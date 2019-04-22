殲-11D

航空工業試飛中心最近慶祝60周年紀念，播放了宣傳片，首次以清晰的畫面，曝光解放軍殲-11系列最後一款改型殲-11D的原型機。

《外交家》（The Diplomat）雜誌網指出，自從解放軍1992年採購俄製蘇-27「側衛」（Su-27 Flanker）戰機以來，便衍生出一系列戰機。如今包括俄製與自製衍生型在內，已有超過500架戰機服役。

分析指出，從解放軍研製殲-11D，還有最近採購俄製蘇-35與自製殲-16戰機看來，顯示空軍在將空戰能力現代化之際，各式升級型「側衛」衍生機仍將扮演一定的角色。殲-11D是解放軍最新一代自製戰機的象徵之一，能與2017年3月服役的殲-20，還有2018年4月入列的殲-10C 高度互補。

自2016年以來，解放軍已接收了24架蘇-35。而殲-11D酷似俄羅斯蘇-35，一般推測，中方深入研究這款升級型「側衛-E」（Flanker-E）戰機，從中獲益良多。

儘管成都飛機工業集團（成飛）已研製出殲-20這款5代空優戰機，但仍亟需能發揮互補作用的4++代戰機。儘管它們不具備隱形能力，也沒有下一代渦扇-15發動機，但卻能在其他方面發揮互補功能。

雖然殲-20與因身價高昂，2011年停產的美國F-22戰機，還有因缺乏資金，陷入掙扎的俄製蘇-57戰機不同，並未面臨相關限制。

(中時電子報)