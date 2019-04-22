重啟核四案領銜人黃士修與核能減煤案領銜人廖彥朋今天舉行記者會，兩人指控中選會依法必須要在5月11日前完成他們補正的審核，但中選會人員卻以委員沒空為由，口頭告知要延後到5月21日才審核，黃士修懷疑中選會想拖延到新版《公投法》通過後增加連署難度，他提醒中選會已經準備違法，要注意「中選會與違法的距離」。

廖彥朋指出，他們的公投案在3月4日提案至今，已經被行政程序延宕一個半月，至今仍未進行補正審查。他也質疑過程許多違法事項，比如4月16日召開委員會議，竟要求他們進行二次補正，但根據《公投法》第10條第3項，「補正以一次為限」，是要誘導違法？

且依法中選會收到補正提案，30天內要完成審核，他們4月12日就提出補正，還有中選會公務員簽收，照理說5月11日前應該完成審核，卻通知5月21日才能審核，理由竟是「委員都很忙，時間很難喬」。

黃士修指出，依法在完成審核後還有15天的戶政機關查對，他懷疑中選會拖到5月21日，是想要讓他們的案子一直到6月才通過審核，主要原因就是要配合民進黨正在推的《公投法》修正，該修法將讓連署變困難，要附上身分證影本，且公投綁大選從「應」改成「得」，增加公投通過難度。

國民黨立院黨團總召江啟臣表示，中選會現在擺明了就是違反規定，還想要改規則，現在還要換裁判，把前雲林縣長李進勇找來當中選會主委，他奉勸中選會應該要依法行政，否則就要去監察院提告。

國民黨立委王育敏也說，中選會擺明就是故意要拖延這些公投到修法通過，讓公投連署跟通過變成不容易，但民進黨明年可能變成在野黨，會不會變成搬石頭砸自己的腳？

(中時 )