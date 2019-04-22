葛姓男子及張姓婦人為催討20萬元債務，去年8月間葛男先連續以LINE傳訊息，一再恐嚇債務人「4444」、「去死」，再找人將債務人帶至飯店房內，逼迫其聯絡女兒還錢，「關」了2小時40分才放人。台北地檢署依恐嚇危害安全、妨害自由罪嫌起訴葛、張。

但檢方認為，2人貪圖私利，藐視法律，惡性重大，且拒絕供出共犯，甚至將LINE訊息全數刪光，倘若法院審理時，2人未能獲取被害人原諒和解，請法官對2人從重量刑，不得易科罰金。

起訴指出，葛、張與黃姓債務人有20萬元債務糾紛，不滿黃遲未付利息，葛於去年8月間，以LINE傳訊息給黃：「你會倒楣」、「4444」、「去死」、「小心點」、「不要玩火自焚」、「你真的欠揍皮癢」、「一定要給你難看」。

去年8月19日晚間，葛、張找來綽號「阿仁」的男子，將黃帶往北市中華路某飯店房內，喝令黃須聯絡親友到場還款，否則不得離去，經黃與女兒聯絡後，女兒察覺有異，報警處理，2人直至翌日凌晨，才將黃帶離飯店。

(中時 )