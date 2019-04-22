交通部修法限制Uber營運，昨日有上千名代僱駕駛上凱道，視障街頭音樂家胡洋清表示，由於需與導盲犬一同出門，多數計程車都不願意載他。對此，立委林俊憲今日指出，我國的無障礙通用計程車僅佔總車數的1％，只有927輛，且通用計程車的成本為一般計程車的2倍之多，對司機而言成本過高，導致許多司機會不按錶收費，也引發消費者不滿。

網路叫車平台自救會昨日號召上千人上凱道抗議，要求交通部撤銷《汽車運輸業管理規則》103-1條修法草案。視障街頭音樂家胡洋清指出，由於他每日出門需有導盲犬陪伴，另外因工作需求，還要帶著大大小小的音箱、樂器等，導致他曾被許多計程車司機拒載，甚至會以「悠遊卡機器壞掉」作為藉口，令他不滿。

胡洋清說，多虧Uber提供「關懷優步」服務，且Uber司機也都很樂意給予幫助，修法通過後，他恐怕無法搭乘Uber，對他而言將有嚴重影響。另一名有小孩的林小姐指出，為了小孩，出門總要帶著大包小包的行李，也常被計程車拒載，且計程車隊也常無法提供適合的車種。

立委林俊憲今日在立法院交通委員會上指出，我國身心障礙者共有117.4萬人，老年人口則有343萬人，已佔總人口的14.5％，且2025年將超過20％，然而無障礙通用計程車數量卻嚴重不足，僅有927輛，佔總數的8.7萬約1％，且各縣市的績效指標也不一致。

林俊憲說，購入通用計程車成本約110萬到170萬元，扣掉交通部給予的40萬補助後，等於司機需自費70萬到130萬元，但購入一般計程車的價格只要65萬，對於司機而言，投入誘因極低。

林俊憲表示，雖然駕駛通用計程車可領補助，但其實補助金額極低，例如司機一個月載客50趟，每趟只能補助50元，一個月最多只能領5000元，等於司機以高成本投入後，一年也只能多賺6萬元。

林俊憲說，僧多粥少的關係，導致司機會不按錶收費，消費者苦於擔心沒有車搭，只好忍氣吞聲、不敢投訴。交通部政務次長王國材表示，將對此進行檢討。

(中時 )