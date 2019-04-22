鄭人碩跟大陸影迷分享自己成長經歷。(中國電影資料館提供)

鄭人碩近來片約不斷，與女友小薰也穩定交往中，感情事業兩得意，日前他為電影《寒單》赴北京電影節宣傳，席間有陸媒把他封為「新台灣四子」之首，鄭得此稱號又驚又謝，沒想到才過1天，就有台灣知名手搖飲料品牌，衝著「新台灣四子」稱號，找他做為進駐大陸市場展店的代言人。

鄭人碩演出《醉·生夢死》時已在大陸吸引不少影迷，這回在北京電影節出席兩場《寒單》映後座談，觀眾都是年輕人且兩場放映均滿座，前後接受約20家媒體採訪，陸媒將他與吳慷仁、李鴻其、黃尚禾合稱為「新台灣四子」，是繼彭于晏、阮經天、趙又廷、陳柏霖「台灣四子」後，新一批在大陸備受期待的男演員。

鄭人碩在片中演出左耳失聰、撿回收的社會底層人物，映後座談時主持人問他問題，他故意裝作聽不清楚，還笑說自己左耳聽不太到，另有影迷問他為何能把一個苦命的人演得這麼像？他回答：「我父母生死狀都是我親手簽的，跟各位講，我真的撿過回收，這是我的經歷。」導演黃朝亮也說：「他人生碰過的事情，超乎你們想像。」

這趟北京行鄭人碩不是工作就是在補眠，連映後活動結束都沒力氣觀光，僅買泡麵就回飯店休息，同片演員胡宇威也跟黃朝亮一起在北京電影節市場展亮相，希望幫電影加持順利在大陸上映。

(中時 )