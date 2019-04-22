杜蘭特今天在客場攻下33分，率領勇士鑿沉快艇，首輪3比1聽牌，而杜蘭特生涯季後賽總得分有超越了「非洲天王」歐拉朱旺，NBA史上排名第13。

2⃣3⃣ x 3⃣5⃣ pic.twitter.com/tyn4scyEdd — Golden State Warriors (@warriors) 2019年4月21日

季後賽總得分排名前10的現役球員只有2分，本季披上湖人戰袍的詹姆斯，不但是現役第一人，也是NBA史上季後賽第一人，更是唯一得分超過6000分的球員，這項紀錄還沒結束；「法國跑車」帕克4045分名列第九。

「籃球之神」喬丹只花179場得分就破5000分，場均30.1分，最終5987分，只差13分就能破6000分大關，但他在這項紀錄雄霸了超過10年，如今已被詹姆斯超越，只能退居第二。

排名第三的是「天勾」賈霸，他在237場季後賽場均24.3分、10.5籃板、3.2助攻，總得分5762分；「小飛俠」布萊恩220場季後賽場均25.6分，總得分5640分，史上排名第四。

「俠客」歐尼爾是上個世代最具主宰能力的強力中鋒，216場季後賽場均24.3分，總得分5250分名列第五；「石佛」鄧肯堪稱是NBA史上最傳奇的大前鋒，他將一生都奉獻給了馬刺，生涯季後賽場次高達251場，場均20.6分，總得分5172分，排名第六。

除了以上6人外，其他人總得分都沒能破5000分，緊追在後的是「郵差」馬龍、湖人教父韋斯特、帕克、「閃電俠」韋德(本季退役)、「大鳥」博德、哈佛里切克。

杜蘭特在打完今日比賽後，季後賽總得分來到3771分，距離哈佛里切克的3776分只有5分，距離博德的3897分也僅有126分，如無意外，本季應可超越兩位前輩，甚至還有機會擠下韋德(3954分)，成為史上第10人。

(中時電子報)