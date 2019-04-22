檢驗報告指出，飛機椅背托盤餐桌上的細菌數量，比廁所馬桶沖水按鈕高8倍。(圖/達志影像)

封閉的機艙空間、循環空氣和不間斷的人流，使得機場及飛機成為細菌溫床。有國外網站表示，經送驗分析結果顯示，飛機椅背餐桌上的細菌數量，比廁所馬桶沖水按鈕還高8倍，成為飛機上最髒的地方。

據《CNN》報導，網站Travelmath.com讓微生物學家從美國5座機場，以及2間大型航空公司的4個航班，採集26份樣本送往實驗室分析，結果顯示，飛機椅背的托盤餐桌最髒，每平方英吋(in2)有2155個菌落形成單元(CFU，colony-forming unit)，其他分別是，飲水機按鈕(1240 CFU/ in2)、頭頂出風口(285 CFU/ in2)、廁所馬桶沖水按鈕(265 CFU/ in2)、安全帶扣(230 CFU/ in2)和浴廁門鎖(70 CFU/ in2)。

Travelmath網站解釋，相對經常清潔的廁所，托盤餐桌成為飛機上最髒地方的原因，有可能是因為航班之間沒有足夠的時間，讓工作人員適當地清理座位，-而產生這樣的結果。

雖然該研究沒有具體說明發現了哪些細菌，不過Travelmath網站表示，在26份樣本報告中，並未發現具傳染性的糞大腸菌群，如大腸桿菌等的存在，這也是不幸中的大幸。

(中時電子報)