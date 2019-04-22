行政院長蘇貞昌日前在臉書宣布，從這學期開始，農漁民子女獎學金提高3成，並刪除申請時的學業成績門檻，遭批是「政策買票」，發言人Kolas Yotaka在臉書發文說，「獎學金不分藍綠，教育不分藍綠」，要大家放孩子一馬。對此，網友說，「不分藍綠，所以要分勞工、農漁嗎？」紛要報政黨「放台灣一馬吧」。

行政院發言人Kolas Yotaka昨在臉書發文說，「在嘉義縣遇到秋葵媽媽們，雖然今年秋葵價格走低，5斤大概只能賣到200元，還是樂觀面對，政府了解獎學金提高是杯水車薪，但總是不無小補」還說，「放過孩子一馬吧，公平的教育機會不易，獎學金增加一些，對孩子們來說不無小補。獎學金不分藍綠，教育不分藍綠，替辛苦又懂事的孩子們想一想，真的不要為了選舉，消費農漁民家庭基本的自尊」。

對此，網友說，「難到勞工就不辛苦嗎？為何只鼓勵農魚民的小孩，勞工的小孩就不需要鼓勵嗎？這不是搞族群分裂嗎？」、「不分藍綠，所以要分勞工、農漁嗎？」。

另有網友說，「現在不需用功唸書了，成績再爛也有獎金，對用功的學生才不公平，對軍公教警消的子女更不公平! 拿百姓納稅錢替自己做功德，請放過台灣人民吧」、「放過台灣吧不要再撒錢買票了」、「當然可以放過孩子一馬，但請民進黨也放過台灣一馬，否則妳說的放過孩子一馬是無意義的，只是在騙選票而已」。

(中時電子報)