糖尿病患者都需要控制血糖，尤其蔬菜的攝取是二型糖尿病患者的飲食核心，就有醫學網站建議二型糖尿病患者可以選擇「低GI」以及「高硝酸鹽含量」的蔬菜來食用。

由於蔬菜血糖指數低、纖維含量高又富含可降低血壓的硝酸鹽，因此患者最好攝取蔬菜。根據醫學網站《medicalnewstoday》指出，食物的GI排名顯示了身體從該食物當中吸收葡萄糖的速度，高GI食物吸收血糖的速度較低GI食物快，糖尿病患者建議吃低GI的蔬菜，來避免血糖飆升，例如：紅蘿蔔、綠花椰菜、番茄、菠菜以及茄子等等，相反的某些蔬菜就屬於高GI食物，例如:馬鈴薯。

可降血壓的硝酸鹽則是特定蔬菜中存在的天然物質，有些食品也會添加硝酸鹽當作防腐劑，但人們應選擇天然高硝酸鹽含量的蔬菜食用。富含天然硝酸鹽的蔬菜包括：生菜、芹菜、甜菜跟芝麻葉等等。

雖然甜菜的碳水化合物含量高，但控制其攝取量的關鍵是減少麵包或含糖零食，增加蔬菜並減少其他攝取碳水化合物的機會。同時，富含纖維的蔬菜、水果也能幫助控制血糖。

(中時電子報)