擔任物流蔬果廠晚班主管的王姓男子，去年8月在廠內為貪圖方便，直接將紙箱拋擲給員工整理時，正巧另名員工推車經過，結果紙箱意外砸中推車後，反彈砸中員工頭部受傷。台北地檢署依業務過失罪嫌起訴王男。
起訴指出，位於新北市新店區某物流蔬果廠，去年8月7日下午4時，王姓晚班主管在廠內與葉姓員工整理紙箱時，一時貪圖方便，貿然將紙箱拋擲給葉男，結果紙箱不慎先砸中路過的何姓員工推車後，再反彈砸中何男頭部，造成何男左側頭部鈍傷，事後何男赴醫院驗傷提告。
檢方調查時，王男對砸傷何男過程語帶保留，但葉男證稱，他聽見王叫他幫忙拆紙箱後，轉身就看到同事頭部被王拋來的紙箱砸中，另林姓員工則作證，當時王、葉2人間還有6、7公尺距離，王就直接拋擲紙箱了。
檢方認為，王身為主管，明知拋擲紙箱前應注意四周，以免砸傷人，竟貿然拋擲紙箱致人受傷，涉有疏失，依法起訴。
(中時 )
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