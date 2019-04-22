「台灣南極國小」的招牌一掛上後，吸引不少遊客駐足，也讓學校倚靠龍磐公園、正對貝殼砂堡及太平洋的美為大家所知。（謝佳潾攝）

墾丁國小鵝鑾鼻分校雖僅是30人的小學校，但是「台灣南極國小」的別名卻是撼動不少人，不僅依山傍海的地理環境與生態美景吸引遊客駐足，教育從「南」也從「難」開始的信念更是留住不少教育英才，多數老師一待就是1、20年，他們不是在地人，卻比誰都愛這塊土地。

現任分校主任楊景仰指出，他從師院畢業後就被分發到鵝鑾鼻分校，而這一待就是24年，他雖身為台南人但卻沒想過返鄉服務，只因深深愛著鵝鑾鼻的美、以及小朋友天真善良的個性，其實這裡就是他的家，就像許多前輩一樣，幾乎都將畢生所學奉獻給這所學校。

他說，從校別名「台灣南極國小」就能看出大家對學校的愛有多深，這個別名是由同樣也在校服務20多年的前分校主任張順興所命名，1991年時，張主任覺得鵝鑾鼻分校與眾不同的美應要廣為人知，因此為這間地處全台最南端的學校取綽號，同時也取「難」的諧音時時提醒大家，教育從南端開始是有點難，但也一路排除萬難走了過來。

「台灣南極國小」的招牌一掛上後，吸引不少遊客駐足，也讓學校倚靠龍磐公園、正對貝殼砂堡及太平洋的美為大家所知，鵝鑾鼻分校不僅間接為地方帶動觀光，也因陸客的來訪促成了兩岸間最直接的教育理念交流。

楊景依說，掛牌至今28年來，遇上不少從事教職的自由行陸客，他們相當驚艷學校的自然生態辦學理念，都說原以為偏鄉的教育會有落差甚至很落後，但沒想到會以在地特色辦得如此精彩。

(中時 )