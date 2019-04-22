桃園市台七線落石坍方，道路雙向中斷。(警方提供)

桃園市台七線落石坍方，道路雙向中斷。(警方提供)

桃園市復興區台七線32.5公里處，22日上午7時50分左右，發生落石坍方，面積約30平方公尺，目前交通雙向中斷，無法通行，大溪警分局榮華派出所派員警到場警戒，並通知復興工務段派員處理中，警方也呼籲用路人，提早改道行駛。

(中時 )