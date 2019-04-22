桃園市台七線落石坍方 道路雙向中斷 11:472019/04/22 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市台七線落石坍方，道路雙向中斷。(警方提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市台七線落石坍方，道路雙向中斷。(警方提供) 桃園市台七線落石坍方，道路雙向中斷。(警方提供) 桃園市復興區台七線32.5公里處，22日上午7時50分左右，發生落石坍方，面積約30平方公尺，目前交通雙向中斷，無法通行，大溪警分局榮華派出所派員警到場警戒，並通知復興工務段派員處理中，警方也呼籲用路人，提早改道行駛。 (中時 ) #落石 #坍方 #復興 #桃園市 #台七線 也許您會感興趣 推薦閱讀 汙水下水道普及率 桃市六都墊底 04:102019/04/18 舞動青春 高中職社團競技 04:102019/04/18 影》蘇花中橫山壁落石不斷 2遊客遭落石砸傷 13:522019/04/18 《傳產》30-50歲，六都購屋主力 11:252019/04/19 遭砸馬籍遊客昏迷指數2 低溫療法護腦 13:072019/04/19 書暢桃園市集日 將在中壢圖書館前登場 16:372019/04/19 太魯閣落石砸破遊覽車 韓旅客濺血 17:152019/04/20 桃園「與野共生」致力環境教育 04:102019/04/21 太魯閣落石再砸遊客 徐榛蔚砲打中央漠視安全 18:422019/04/21 桃園漁民組協會 力爭埤塘養殖 04:102019/04/22 生活熱門新聞 吃香蕉4大禁忌？營養師一次解密 - 生活 25歲血栓恐致命 原因竟喝水喝錯 - 生活 老翁下體癢到快往生 褲子一脫醫生傻了 - 生活 常做這兩個動作 最容易長骨刺 - 生活 股神巴菲特勉年輕人做2件事 50歲不後悔 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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