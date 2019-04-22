2020總統大選，媒體22日公布最新民調，韓國瑜支持度36%勝郭台銘、蔡英文、賴清德、王金平。資深媒體人黃暐瀚從民調分析四點，1、韓國瑜依舊最強。2、郭台銘緊追在後。3、蔡總統上升、賴清德下降。4、賴民調仍高於蔡。
據《聯合報》22日最新公布總統大選民調，若國民黨由韓國瑜出馬、和柯文哲、民進黨蔡英文競逐，韓36%、柯26%、蔡20%。若國民黨改由郭台銘出戰，郭31%、柯27%、蔡20%。
若國民黨由韓國瑜和柯文哲、民進黨賴清德車拚，韓36%、柯26%、賴21%。國民黨若改派郭台銘和柯文哲、賴清德PK，郭30%、柯28%、賴22%。
不論何種組合，國民黨推王金平都是敬陪末座，僅11~13%，除了王金平以外，國民黨無論推出韓國瑜、郭台銘或朱立倫，蔡英文支持度都墊底，但朱立倫支持度遠低於柯文哲。
資深媒體人黃暐瀚在臉書發文，從今天聯合報的民調，很清楚的看得出來幾件事：
1、韓國瑜依舊最強。2、郭台銘緊追在後。3、蔡總統上升、賴清德下降。4、賴民調仍高於蔡。
黃暐瀚說，簡單的說，當「蔡郭」繼續「對打」，韓賴就會被另類「邊緣化」。你以為蔡總統嗆郭台銘，郭台銘罵蔡總統，都是為了一股胸中正氣？其實政治人物需要「對手」，有對手才有「舞台」。
左打韓、右批郭，蔡總統的辣台妹模式，確實幫她持續拉近與賴清德的距離。黃暐瀚說，未來一個月，蔡總統只會繼續罵，罵更兇，不會停。至於拿郭台銘的「民主不能當飯吃」去批評他，甚至引用網友的「沒有民主只是要飯吃」去揶揄。那就真的可笑了。
黃暐瀚說，沒有民主只能要飯吃？所以在民進黨眼裡，毫無民主自由可言的中國大陸，滿滿的13億人，都沒有「民主」可言，不是嗎？那這13億人，都只能要飯吃？這話說得通？這話有人信？
他最後又打臉蔡英文，先別說要飯吃了，如果連黨內初選甚至民調都不願意，蔡總統還敢說自已是民主制度的信徒嗎？這豈不互相矛盾？
(中時電子報)
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