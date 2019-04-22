財政部長蘇建榮今日到立法院進行台商資金回流專案報告並備詢，會前受訪有媒體詢問他如何看待鴻海董事長郭台銘認為北京是區域經濟的鑰匙一事，表示新南向政策基本上是台商新南向投資，要全面性思考，不是單單只靠北京這個觀點。

(中時 )