蘇建榮到立法院進行台商資金回流專案報告並備詢 16:082019/04/22 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇建榮到立法院進行台商資金回流專案報告並備詢。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部長蘇建榮今日到立法院進行台商資金回流專案報告並備詢，會前受訪有媒體詢問他如何看待鴻海董事長郭台銘認為北京是區域經濟的鑰匙一事，表示新南向政策基本上是台商新南向投資，要全面性思考，不是單單只靠北京這個觀點。 (中時 ) #台商 #報告 #專案 #備詢 #新南向 也許您會感興趣 推薦閱讀 證交所：去年KY股周轉率247％ 04:092019/04/18 法巴人壽保滿利專案 訴求安穩收 04:092019/04/18 漁電快共生 台南養殖戶怒吼 04:102019/04/18 社子島專案住宅承租年限 議員建議延長至15年 15:382019/04/18 新壽再推增享貸保單 最低利率2％ 04:092019/04/19 穆勒報告周四公布 多家出版商搶發 21:402019/04/19 增加0.09％就業人數 值得自誇？ 04:092019/04/20 成都市 4月25日上海辦台資企業投資說明會 04:092019/04/20 美學界現排華風 強化安全審核 04:092019/04/21 反駁郭台銘 財長：參與區域經濟不只北京觀點 11:012019/04/22 政治熱門新聞 要求韓國瑜把話收回去？苦苓諷慘小英：既沒高度又沒智慧 - 政治 英派放話？賴清德註定被做掉原因 - 政治 要求韓國瑜把話收回去？苦苓諷慘小英：既沒高度又沒智慧 他揭「非韓不投」五意義 網友回文好暖心！ - 政治 綠黨民調 韓國瑜支持度仍第一 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。