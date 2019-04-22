立法院社福及衛環委員會今日審查《勞動基準法》修正草案，立法委員擬修法強化派遣勞工勞動權益，但對於勞動部是否將訂定勞動派遣專法，對此勞動部部長許銘春表示，初期由於勞雇雙方存有重大歧見，故以行政指導及入法方式推動，終期仍會訂定勞動派遣專法。

(中時 )