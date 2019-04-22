許銘春出席立法院審查勞動基準法部分條文修正草案 16:122019/04/22 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勞動部部長許銘春出席立法院審查勞動基準法部分條文修正草案。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院社福及衛環委員會今日審查《勞動基準法》修正草案，立法委員擬修法強化派遣勞工勞動權益，但對於勞動部是否將訂定勞動派遣專法，對此勞動部部長許銘春表示，初期由於勞雇雙方存有重大歧見，故以行政指導及入法方式推動，終期仍會訂定勞動派遣專法。 (中時 ) #勞動 #勞動部 #派遣 #審查 #草案 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院通過刑法修正草案 保障民生安定交易秩序 15:242019/04/18 勞動部部長慰問醫護辛勞 探視【天堂的微笑】劇組 21:302019/04/18 前勞動部次長施克和任總統府副秘書長 12:032019/04/19 我是苗栗囝仔 徐志榮客家郎再出征 18:352019/04/19 勞動部次長施克和 轉任府副祕 04:102019/04/20 陸《疫苗管理法草案》二審 提高罰款額、懲罰性賠償 13:512019/04/20 勞動派遣訂專法？ 許銘春：終期目標 10:042019/04/22 派遣專法訂不訂？ 許銘春：勞資仍有重大歧見 10:442019/04/22 5月報稅季 公司倒閉、勞工仍可申請勞保繳費資料 11:192019/04/22 立委批勞動派遣專法跳票 許銘春：短期內入法保障 12:482019/04/22 政治熱門新聞 要求韓國瑜把話收回去？苦苓諷慘小英：既沒高度又沒智慧 - 政治 英派放話？賴清德註定被做掉原因 - 政治 要求韓國瑜把話收回去？苦苓諷慘小英：既沒高度又沒智慧 他揭「非韓不投」五意義 網友回文好暖心！ - 政治 綠黨民調 韓國瑜支持度仍第一 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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