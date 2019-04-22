新北市泰山區21日晚間傳出人倫悲劇，40歲吳姓男子涉嫌在明志路二段住處下藥迷昏就讀小1的兒子及小3的女兒，再狠心用棉被悶死2人後，隨即失蹤，警方今透露案情疑點，指出吳男在21日中午曾騎車到住處附近提款2萬元，疑似在殺子後帶著現金離家，警方也呼籲吳男盡速出面投案。

警方調查，吳男和前妻都是某電子公司幹部，去年2月離婚，雙方協議由前妻照顧女兒，吳則照顧兒子，每個周末將兒女帶去給對方探視，傍晚5時將兒女送回住處。

19日晚間吳男前妻把女兒帶到泰山，依慣例吳應在21日傍晚把女兒送回前妻三重住處，但他昨遲未送回女兒。前妻發覺有異且吳手機關機，央請公公7時到吳位於泰山明志路住處查看，在臥房看到上下鋪都蓋厚重棉被，掀開發現孫兒、孫女臉色黑青，已經死亡，報警處理。

警方今天上午舉行記者會說明偵辦情形，林口分局副分局長許城銘表示，經查驗姐弟2人身上沒有勒痕，而是疑似遭人下藥後用棉被悶死，至於服用何種藥物仍待化驗結果出爐。

許城銘表示，吳男家庭經濟狀況不錯，與前妻離婚後仍保持良好互動，家人也未聽聞吳男有特殊病史或透露輕生念頭，經查吳男在21日中午還曾提款2萬元現金，疑似殺子後又帶著2萬元失蹤，令人費解，吳男目前手機關機，會進一步積極掌握吳男行蹤，也呼籲吳男主動到案說明。

(中時 )