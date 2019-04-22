網路叫車平台自救會昨日號召數千人上凱道，要求交通部撤銷《汽車運輸業管理規則》103-1條修法草案。計程車產業發展聯盟表示，Uber應儘速繳納25億元的罰鍰，且若交通部延後修法實施日期，將於5月中旬串連全台8.7萬名計程車司機上街抗議。另為鼓勵Uber司機加入計程車業，聯盟也提出大溫暖方案的五大協助與六大保證。

台灣計程車產業發展聯盟今日召開記者會，聯盟指出，Uber在許多國家都遵守當地法規營運，在我國卻是將白牌車、租賃車當作計程車營業，賺走巨額利潤，卻不願承擔運輸業責任。

計程車聯盟表示，歐盟、日本、韓國、香港都沒有為Uber量身訂定的網約車法規，難道也是跟不上潮流、扼殺創新？且Uber欠繳近25億元罰鍰，還有盈餘發放獎金，根本是製造合法假象。

計程車聯盟指出，Uber以非法營業方式，抽取高達25％到33％的暴利，又壟斷獨佔運輸市場，引來計程車司機的自殺潮，聯盟表示，近一年來我國有8名計程車司機死於自殺或過勞。

計程車聯盟表示，計程車是重要社會安全網與社會連結，提供社會經濟邊緣人謀生自立，是容納許多二次就業、中年失業的安全網。為鼓勵Uber駕駛加入業界，聯盟協調車行、工會等，提出轉業「大溫暖」方案包括「五大協助」、「六大保障」。

計程車聯盟表示，五大協助包括3個月內補助2萬元、免費提供掛牌輔導、免費法律顧問諮詢、全力協助車貸移轉、免費輔導執業登記證考試；六大保證則有車輛登記自己名下、費率工會幫忙把關、不再巧立名目收費、多派遣平台業者選擇、享大眾運輸免稅與購車利息優惠、成為真正合法客運業駕駛。

計程車聯盟表示，若交通部延後修法草案上路日期，將在5月中旬動員全台8.7萬名的計程車司機，上街表達嚴重抗議。

(中時 )